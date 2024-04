We gaan ervan uit dat 11 april een datum is die alle Fallout fans met stip in hun agenda hebben genoteerd. Op die dag worden namelijk alle afleveringen van de Fallout tv-reeks op Amazon Prime gezet. De serie hoopt de wereld uit de videogames eer aan te doen en tegelijk een boeiend origineel verhaal te vertellen.

Benieuwd of ze daarin zullen slagen? Op het antwoord op die vraag moet je nog een week wachten. De onderstaande video doet echter al het beste vermoeden met een drie minuten durende blik achter de schermen. Uit interviews met cast en crew kan je onder andere afleiden hoe de wereld in de reeks tot stand kwam. Enjoy!