Fallout 76 is alweer vijf jaar oud, maar nog steeds zijn gamers benieuwd naar de game. Dit bewijst namelijk het aantal spelers in 2023. Eind vorig jaar liet Bethesda weten dat Fallout 76 door 13,5 miljoen mensen was gespeeld. Nu heeft de ontwikkelaar gemeld dat de teller is opgelopen naar meer dan 17 miljoen spelers.

Dat er nieuwe spelers bijkomen is mede te danken aan dat er nog steeds nieuwe content voor de game uitkomt. Dit zal volgend jaar niet anders zijn. Zo staat onder andere voor de lente van 2024 ‘Atlantic City – America’s Playground’ gepland. Deze uitbreiding brengt onder andere nieuwe omgevingen en nieuwe quests.

Heb jij Fallout 76 al gespeeld of ben je recent teruggekeerd? Laat het hieronder weten.