Fallout 76 is een game die een moeizame start kende vanwege de vele technische problemen bij de release. Ook grafisch was de game verre van indrukkend vanwege een belabberde performance. Bovendien was Fallout 76 niet echt heel interessant als je in je eentje speelde. Toch heeft Bethesda voet bij stuk gehouden en de game door de jaren heen steeds verder verbeterd.

Het resultaat is dat er nu een game staat die beduidend beter is en ook de moeite waard genoemd kan worden. Dit blijkt eens te meer uit de cijfers, want terugkijkend op het afgelopen jaar kan Bethesda melden dat de game momenteel maar liefst 13.5 miljoen spelers kent.

Om alle statistieken te delen heeft Bethesda een interessante infographic vrijgegeven. Ook is er een terugblik video verschenen, check het hieronder.