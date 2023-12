Seizoen 15 is zonet van start gegaan in Fallout 76 en daar hoort een gratis update van 27,3GB bij. De update bevat een post-apocalyptische versie van Atlantic City, compleet met de bijbehorende Fallout: New Vegas vibes die je in een dergelijke setting verwacht. Met twee kersverse missies en drie nieuwe facties is dit alvast content die kan tellen.

Naast de trip naar Atlantic City – waarvan de onderstaande trailer een verdere tip van de sluier oplicht – krijgen nieuwe spelers ook een quality of life verbetering voorgeschoteld. Zij kunnen nu het openingshoofdstuk van de game overslaan en direct op level 20 starten met een nieuwe Perk Card loadout. Fallout 76 fans weten dus wat hen te doen staat.