In juni kondigde Bethesda Games de uitbreiding Atlantic City voor Fallout 76 aan met daarbij de opmerking dat de content dit jaar zou verschijnen. Microsoft heeft nu bekendgemaakt dat de release niet lang meer op zich laat wachten, want de content staat gepland voor 5 december.

Daarmee verschijnt de content prima op tijd voor de feestdagen, wat een mooie reden is om tijdens de koude wintermaanden de wereld van Fallout 76 weer onveilig te gaan maken. Overigens, mocht je de game op pc spelen via Steam, dan kun je op 3 oktober de uitbreiding ontdekken via de Public Test Server.