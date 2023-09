Een PlayStation service die een game redt die onlangs eigendom is geworden van de concurrentie? Het klinkt als een ongeloofwaardige plottwist, iets dat een tv-reeks in zijn achtste seizoen zou doen in een wanhopige poging om zijn in slaap gevallen kijkers weer even wakker te schudden. In het geval van Fallout 76 is het echter gewoon de realiteit.

Dat blijkt uit de onderstaande mail van Microsoft baas Phil Spencer. Hij wilde de stekker uit Fallout 76 trekken als de hoeveelheid maandelijkse spelers onder de tien miljoen zou zakken. Om te voorkomen dat dit gebeurde, hebben Microsoft en Bethesda echter de beslissing genomen om de game uit te brengen op PlayStation Now, nu onderdeel van PS Plus Premium.

Best bizar, gezien PlayStation Now gezien werd als een rechtstreekse concurrent van de Xbox Game Pass. Het doel heiligt echter de middelen: Fallout 76 wist zich te redden en de game is er alleen maar beter door geworden.