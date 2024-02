Het heeft heel wat jaartjes geduurd, maar Final Fantasy XIV gaat toch echt op de Xbox uitkomen. Voor het zover is zal er eerst een open beta plaatsvinden en daar is nu bekend van wanneer deze precies van start gaat.

In oktober 2023 werd duidelijk dat de open beta voor Final Fantasy XIV op de Xbox tussen midden januari en februari 2024 zou starten. Nu is bekend geworden dat dit 21 februari zal zijn. Niet lang daarna zal de volledige game beschikbaar worden gesteld.

De open beta heeft dezelfde content als de gratis versie van Final Fantasy XIV, plus de Stormblood-uitbreiding. Om mee te kunnen doen aan de open beta is geen Game Pass Core of Ultimate vereist, maar wel is het enkel toegankelijk voor mensen die de game nooit eerder hebben gespeeld.

Ben je van plan de game na de beta te gaan spelen, dan zal je wel één van deze twee abonnementen moeten hebben. Opmerkelijk, want de PlayStation-versie vraagt niet om een PlayStation Plus abonnement.