2024 wordt een belangrijk jaar voor Final Fantasy XIV, want deze zomer verschijnt de nieuwste uitbreiding voor deze enorm populaire MMORPG: Dawntrail. Een nieuwe uitbreiding betekent ook een karrenvracht aan nieuwe content en dus heeft Square Enix een hoop trailers online gegooid die verschillende aspecten hiervan toelichten.

Allereerst is er een lange algemene (CGI-) trailer die het verhaal van Dawntrail introduceert. Ideaal om helemaal mee in de sfeer te komen! Daarnaast zijn er ook heel wat video’s die zich richten op gameplay: een nieuwe job wordt voorgesteld (de Pictomancer) en we maken kennis met een nieuw ras (de Female Hrothgar). Dawntrail brengt ons naar Tural, een enorm uitgestrekt continent met heel wat gebieden om te verkennen en ook hierrond krijgen we trailers. Bekijk ze allemaal snel hieronder!

Ten slotte kunnen we ook meedelen dat er een crossover evenement tussen Final Fantasy XIV en Final Fantasy XVI gepland staat voor april van dit jaar (los van de Dawntrail-uitbreiding dus). Nog iets om naar uit te kijken!

The collaboration between #FFXIV and #FFXVI is scheduled for early April! 🔥

Join Clive Rosfield for a brand new adventure in the crossover questline “The Path Infernal”! 🌙 pic.twitter.com/FNsx1iG2c1

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) January 7, 2024