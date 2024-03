Vorig jaar juli werd aangekondigd dat Final Fantasy XIV: A Realm Reborn eindelijk naar de Xbox zou komen. Eerder dit jaar werd er een open beta georganiseerd in voorbereiding op de aanstaande release. Lang hoeven we daar niet op te wachten, want tijdens de Xbox Partner Preview Showcase is de releasedatum aangekondigd.

Op 21 maart zal de bijzonder veel gespeelde MMO eindelijk officieel gelanceerd worden op de Xbox Series X|S. Mocht je lid zijn van Xbox Game Pass, dan zal je een Starter Edition van de game kunnen krijgen, maar dit voor een beperkte tijd: tussen 21 maart en 19 april. Hieronder de aankondigingstrailer.