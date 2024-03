Final Fantasy XVI werd vorig jaar groots onthaald en het team achter die game werkt op dit moment hard aan de tweede uitbreiding “The Rising Tide”. GameInformer vroeg producent Naoki Yoshida of er nadien meer uitbreidingen op stapel staan, maar erg hoopvol nieuws had de Japanner niet.

Yoshida zegt namelijk dat de kans op meer uitbreidingen natuurlijk nooit helemaal afwezig is, maar wel dat fans voorlopig geen aankondigingen hoeven te verwachten. De producent zegt bovendien dat ze gedurende dit project al heel veel moeite hebben gestoken in de ontwikkeling en dat ze de geleerde lessen liever in een nieuwe titel willen steken.

“And because of that, we were able to gain a lot of experience, a lot of learnings, that we can possibly apply to our next project or title.So my honest feeling is that the team does want to take on a new challenge and move on to a different project – maybe it’s a completely new game, perhaps in a completely new form of entertainment. I feel like ultimately, that might be the best route for not just the players, but for us as well, too. But again, to reiterate, the possibility of more DLC content for Final Fantasy 16 is not zero.”