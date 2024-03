Final Fantasy XVI is al geruime tijd verkrijgbaar op de pc en op 18 april mogen we de volgende uitbreiding voor de game verwachten. Ook werkt Square Enix aan een pc-versie van de game, die later dit jaar moet verschijnen.

Is het nadien gedaan? Niet helemaal, want producer Naoki Yoshida heeft aangegeven dat hij hoopt de game naar andere platformen te kunnen brengen. Hij noemt de Xbox niet bij naam, maar dat lijkt de meest logische stap te zijn.

So, is it tough for you and the team to say goodbye to all these characters in this DLC?

It’s not over in the sense that we have the PC version. Once the PC version is released, we’re thinking about hopefully moving to other platforms as well. However, that’s not really talking about the story; it’s more about moving it onto different platforms. So, there is a sense that while the project is still going, there is not that sense of being sad and having to leave them yet. But I’m pretty sure that once everything is released and we’ve moved on to the next project, that would be the time where it kind of hits us that, “Oh, it’s really it’s over?”