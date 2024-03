De remake van Final Fantasy VII is een trilogie en bestaat dus uit drie games, waarvan er nu twee beschikbaar zijn. Bij elke release was in trailers te zien dat de exclusiviteit op de PlayStation 5 voor bepaalde duur is, wat de weg op termijn openmaakt voor pc-ports.

In principe zou dat ook betekenen dat de games vroeg of laat naar systemen van Nintendo en Xbox zouden kunnen komen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. In een nieuw artikel van The Washington Post geeft Sony via Christian Svensson (vice president van second- en third-party zaken) namelijk aan dat de games exclusief voor de PlayStation zijn als het op consoles aankomt.

“Securing the Final Fantasy 7 trilogy as a console exclusive is a feather in the PlayStation cap.

Back in that same console generation for the original PlayStation, Sony Computer Entertainment had few franchises of its own, and in order to find its place in a very competitive video game industry, we sought to win the hearts and minds of key third-party developers like Square.

Final Fantasy has always been one of the primary franchise pillars on PlayStation consoles. [Square Enix is] one of the best in the business at pushing beyond their fans’ lofty expectations and showing off what can be done with PlayStation hardware.”