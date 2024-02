Square Enix heeft aangekondigd dat het meer informatie zal delen over de tweede DLC van Final Fantasy XVI, genaamd The Rising Tide, tijdens een PAX East-panel op 22 maart. Ontwikkelaars Naoki Yoshida, Takeo Kujiraoka en Michael-Christopher Koji Fox zullen aanwezig zijn om over de uitbreiding te praten.

De livestream van het evenement is te volgen via Twitch en begint om half zes ’s avonds. Er is nog niet heel veel bekend over The Rising Tide, maar de verwachting is dat de uitbreiding een stuk uitgebreider zal zijn dan de eerste DLC, waarover je meer kunt lezen in onze Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen-special.

Naar verwachting zal Square Enix op 22 maart ook de releasedatum voor de extra content bekendmaken. Final Fantasy XVI is nu beschikbaar voor de PS5. Square Enix werkt momenteel ook aan een pc-versie van het spel.