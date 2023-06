Final Fantasy XVI wordt eerst uitgebracht voor de PlayStation 5 en zal exclusief op de console van Sony speelbaar zijn gedurende een half jaar. Producer Naoki Yoshida heeft al aangegeven dat er een pc-versie zal komen, maar dat dit langer dan 6 maanden zal duren. Yoshida heeft opnieuw laten weten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de pc-versie.

De producer heeft tegenover ASCII verklaard dat ze zich momenteel volledig richten op de PlayStation 5-versie van Final Fantasy XVI. Zodra deze klaar is, zal er langzaam begonnen worden met het ontwikkelen van de actie-RPG voor pc.

“We also plan to work on the development of the PC version carefully after the release.”