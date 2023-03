Final Fantasy XVI is een game die Square Enix exclusief voor de PlayStation 5 in ontwikkeling heeft. Over andere platformen is tot op heden niet gesproken, hoewel het niet uitgesloten is dat de game vroeg of laat op de pc verschijnt.

De game verschijnt op 22 juni voor de PlayStation 5 en zal zeker een half jaar exclusief zijn voor de console van Sony, wat Square Enix erna mee gaat doen is afwachten. Een pc-versie is een goede mogelijkheid, erkent ook game director Yoshida.

Op het Japanse PlayStation Blog stelt Yoshida namelijk dat hij graag wil dat zoveel mogelijk mensen de game spelen, maar dat een pc-versie direct een half jaar na de PS5-versie min of meer uitgesloten is. Dit komt doordat er veel tijd in het optimaliseren van de PS5-versie zit en ze dezelfde kwaliteit willen bieden voor de pc-versie, als die er al komt.

Dit kan men niet in een half jaar realiseren en hoewel Yoshida uiteindelijk wel een pc-versie verwacht, is hij niet in de gelegenheid om een voorspelling te geven over wanneer precies. Met andere woorden: een pc-versie zal nog lang op zich laten wachten.