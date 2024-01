In december kondigde Square Enix Visions of Mana aan voor alle moderne platformen. Dit met de belofte dat ze begin 2024 met meer informatie zouden komen. Ze hebben daad bij woord gevoegd, want de game kwam als extra titel voorbij tijdens de Developer_Direct showcase van Xbox.

In de korte presentatie hebben ze meer context bij de titel gegeven en ook kregen we wat van de game te zien. Visions of Mana heeft nog geen specifieke releasedatum, maar staat gepland voor ergens deze zomer. De presentatie kan je hieronder terugkijken.