Voor het eerst in 18 jaar zal de Mana-reeks voorzien worden van een nieuwe titel met Visions of Mana. Dankzij de populariteit van diverse remakes de afgelopen jaren heeft Masaru Oyamada toch de moed kunnen opbrengen om ondanks het grote gat tussen de releases zich te wagen aan een geheel nieuw deel dat dit jaar zal verschijnen.

In de onderstaande trailer worden de metgezellen van hoofdpersonage Val wat uitgelicht zoals Hinna, Morley, Careena en haar trouwe metgezel Ramcoh. Daarnaast zien we ook weer de nodige actie in beeld. Visions of Mana verschijnt rond de zomer dit jaar, een concrete releasedatum is vooralsnog niet bekendgemaakt.