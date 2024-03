Hoewel we langer op The Final Shape moeten wachten, beloofde Bungie dat ze Destiny 2 spelers tot aan die release bezig zullen houden. Inmiddels is de content voor Season of the Wish qua story line afgewikkeld en kunnen we momenteel met de Guardian Games aan de gang.

Bungie heeft nu ook aangekondigd wat er in de pijplijn zit. Zo mogen we op 9 april update 7.3.6 verwachten, oftewel ‘Into the Light’. Deze update komt met verschillende quality-of-life verbeteringen en sandbox tuning.

Wat we precies mogen verwachten is nog onduidelijk, maar Bungie zal op 2 april een livestream organiseren waarin ze de details uit de doeken zullen doen. Al geeft het vrijgegeven concept art wel wat hints, zie hierboven.