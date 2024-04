In juni mogen we The Final Shape verwachten, wat de eerstvolgende uitbreiding voor Destiny 2 is. Deze uitbreiding zal voor de release uitgebreid getoond gaan worden en om precies te zijn gebeurt dat op dinsdag 9 april, zo heeft Bungie aangekondigd.

De ontwikkelaar heeft laten weten dat er dan een livestream gepland staat waarin men The Final Shape zal onthullen. Tijdens deze stream komen we meer te weten over wat het team heeft gemaakt voor deze uitbreiding en ook krijgen we dan de launch trailer van Into the Light te zien, de grote update in aanloop naar deze uitbreiding.

Als je de livestream wilt volgen, noteer dan 9 april in de agenda met een starttijd op 18:30 uur. De stream zal via YouTube en Twitch te volgen zijn.