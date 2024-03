Special | De laatste stap voor Destiny 2: The Final Shape – Destiny 2 werkt al jaren naar The Final Shape toe. Dat hebben we vaak zat aangehaald in onze artikelen en Bungie steekt het ook zeker niet onder stoelen of banken. We hadden die uitbreiding eigenlijk al moeten spelen, maar de ontwikkelaar nam toch wat extra tijd om ons de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. In juni komt dit grote slotstuk van de huidige saga uit en in de tussentijd vermaken we ons met Season of the Wish, waarin de Dreaming City en dan in het bijzonder de Ahamkara een belangrijke rol spelen. Nu de questline erop zit, kijken we daar even op terug, alsook naar wat komen gaat.

Richting de conclusie

De seasonal questline van Season of the Wish is een paar weken terug afgerond, wat normaal is gezien het seizoen zelf ook eind vorige maand klaar zou zijn. Vanwege het uitstel van The Final Shape lopen de lijnen nu net wat anders, maar Bungie beloofde ons bezig te houden tot juni. Dit doen ze onder andere met het Guardian Games evenement en er zit meer in de pijplijn. Wat precies wil Bungie niet kwijt, maar het zou voldoende moeten zijn om de periode van drie maanden te overbruggen. In de tussentijd blijft de toegevoegde content van Season of the Wish natuurlijk beschikbaar en als je een beetje thuis bent in de lore, dan weet je dat een oud mysterie eindelijk is opgelost: de vijftiende wens.

Met het voltooien van de seizoensgebonden questline, voorzag de Ahamkara de Guardians in hun wens, wat de vijftiende was. Al jaren probeerden spelers uit te vogelen wat de vijftiende wens was, maar uit de lore werd het niet veel duidelijker. Interessant is dus dat Bungie na zo’n lange tijd terugkeert op dit mysterie en spelers van duidelijkheid voorziet. Bungie doet dit bewust om zo over een lange periode nieuwe mogelijkheden te creëren voor het verhaal om verschillende kanten op te gaan. Natuurlijk hadden ze de vijftiende wens tijdens Forsaken al kunnen invullen, maar dan hadden ze daar nu niks aan gehad, daar waar het zo belangrijk is voor de aanloop naar The Final Shape.

Interessant is dat er door de jaren heen een backlog aan mysteries, aanknopingspunten en andere gebeurtenissen in de lore zijn verwerkt. Die kunnen altijd weer aangeroepen worden om aan te verbinden in nieuwe seizoenen. Wat dat betreft heeft Bungie genoeg liggen om de spelers een lange tijd bezig te houden. Sterker nog: er zijn drie tot vier grote plannen waar de ontwikkelaar op terug kan vallen, waarmee dus benadrukt wordt dat het verhaal van Destiny 2 zichzelf schrijft op basis van actuele gebeurtenissen, eerdere ideeën en wat de verwachting van de community is. Niks is gekaderd, Destiny 2 is wat dat betreft een levend organisme dat gaandeweg evolueert.

Destiny 2 zal met The Final Shape na 10 jaar een soort van conclusie gaan zien. Iets waar jaren in de lore zorgvuldig naar is opgebouwd. Het is daarna zeker niet klaar met de game, maar wel voelt het toch als een soort einde aan. Het is immers het slotstuk van de huidige saga. In principe is The Final Shape de climax, waardoor het voor de ontwikkelaar een bitterzoet moment is. Het voelt, zo zeggen ze in gesprek met ons, aan als een soort einde. Dit is waar zo lang aan is gewerkt en voor de ontwikkelaars is ergens ook niet helemaal te bevatten dat ze 10 jaar verder zijn. Tegelijkertijd stippen ze ook aan dat het een eer is dat Destiny überhaupt zover heeft mogen komen als game, want in een competitief landschap is dat helemaal niet zo zeker meer. Zeker nu niet.

Het vertrouwen terugwinnen

Terug naar Season of the Wish. Dit seizoen is door Bungie tweeledig opgezet. Enerzijds als opmaat naar The Final Shape, net zoals alle andere voorgaande seizoenen, maar tegelijkertijd ook als een op zichzelf staand avontuur. Het is namelijk ook een voortzetting van het Dreaming City verhaal na Forsaken, dat inmiddels alweer uit 2018 dateert. Dus het is goed om dat vijf tot zes jaar later weer op te pakken. Dit bood ook ruimte voor Mara en Crow om nader tot elkaar te komen en elkander te begrijpen, om zo als een soort relatietherapeut de familiebanden wat te versterken ondanks de issues. Tegelijkertijd heeft Riven (Ahamkara) weer vertrouwensproblemen met Mara, omdat zij deelnam aan de grote jacht op deze wezens. Dus er is wat wrok, waar de een zich overheen moet zetten zonder de ander te benadelen en vice versa.

Dit komt terug in de dialogen die gevoerd worden tussen de missies door, maar het speelt ook een rol in de toegevoegde dungeon. Uiteindelijk is het duidelijk dat Riven Mara en de Guardians het voordeel van de twijfel geeft en ze in ruil voor de eieren hulp biedt. Richting het einde blijkt Riven echter een cruciaal detail achter de hand te hebben gehouden, namelijk dat de toegang tot de Traveler slechts beperkt is tot één persoon in plaats van een grote opening. Iets waar het wantrouwen van elkaar aan ten grondslag ligt, wat op een gegeven moment zelfs escaleert maar onder controle van Osiris in bedwang gehouden wordt.

Dit zijn van die situaties die zijn ontstaan na het jarenlang zorgvuldig opbouwen van clues, gebeurtenissen, dialogen en meer. Het vertrouwen tussen de betrokken partijen is een stuk beter dan vooraf dit seizoen, maar daarmee is de Dreaming City en alles wat erin hoort zeker niet gevrijwaard van gevaar. Sterker nog, het is noodzakelijk dat ze elkaar helpen, want in bepaalde mate was de medewerking van Riven ook een soort wanhoopspoging om nog iets van toekomstperspectief voor de Ahamkara te creëren. En dat is interessant, want uiteindelijk heeft het universum elkaar nodig in de strijd tegen de Witness, die overduidelijk niet naar het Destiny universum is gereisd om een kopje koffie te drinken.

De komende maanden

Season of the Wish loopt nog door tot begin juni, ondanks dat de questline is afgesloten. Dit betekent een onnatuurlijke overbrugging van meerdere maanden. Bungie beloofde, zoals ook in dit artikel aangehaald, dat we genoeg content mogen verwachten. De Guardian Games zijn nu bezig, maar het is in nevelen gehuld wat er na dit evenement nog bijkomt. Bij nieuws lees je het natuurlijk hier op PlaySense.