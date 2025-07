Bungie duikt dieper in Destiny 2: The Edge of Fate

De nieuwste uitbreiding van Destiny 2 – The Edge of Fate – verschijnt volgende week al, op dinsdag 15 juli. Ontwikkelaar Bungie wil zeker zijn dat fans de kersverse content met open armen zullen ontvangen en heeft een video met inzichten uitgebracht, waarin de context voor The Edge of Fate verder uit de doeken gedaan wordt.

De Emissary of the Nine – een figuur die spelers van Destiny 2 zeker nog zullen kennen – heeft haar functie naast zich neergelegd en haar oude naam – Orin – weer aangenomen. Dit betekent dat de positie ingevuld moet worden door een nieuw personage… een keuzeproces waar spelers zeker een rol in zullen spelen. Enjoy!