Komende maand zal de Endless Ocean-serie na jaren van afwezigheid weer eens voorzien worden van een nieuw deel. In Endless Ocean Luminous verken jij als duiker de bodem van de oceaan in je eentje of samen met 29 anderen online. Het belooft vooral een erg ontspannende en zelfs enigszins leerzame game te worden.

Door zo veel mogelijk levensvormen en wrakstukken te vinden, vul jij jouw logs aan tot er niks meer te vinden valt. Voor het vinden van nieuwe soorten krijg je ook punten waar je vervolgens weer geinige cosmetische extra’s of emotes mee kunt kopen om te communiceren met jouw medespelers online.

Endless Ocean Luminous verschijnt op 2 mei exclusief voor de Nintendo Switch.