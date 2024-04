Voor veel mensen is gaming een hobby die dient ter ontspanning. Na een hele dag gewerkt te hebben is het lekker om op de bank of in je stoel neer te ploffen en gewoon een spelletje te gaan spelen. Nu zijn games zoals Call of Duty, Fortnite en EA Sports FC echter niet altijd even ontspannend. Dat gat in de markt wil Nintendo gaan opvullen met het derde deel van Endless Ocean.

De eerste twee Endless Ocean-games kwamen voor de Nintendo Wii uit. In Endless Ocean Luminous zal je net als in voorgaande delen een scuba pak aantrekken en de oceaan gaan verkennen. De onderstaande trailer heeft de subtitel ‘Sounds of the Sea’ meegekregen en dat hoor je direct. Grappig genoeg heeft het wel een bijzonder ontspannend effect. Endless Ocean Luminous verschijnt op 2 mei exclusief voor de Nintendo Switch.