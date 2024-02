In 2007 kwam Endless Ocean uit voor de Nintendo Wii en 3 jaar later verscheen diens opvolger Endless Ocean 2: Blue World. Het heeft even mogen duren, maar binnenkort komt er een nieuw deel in de serie uit.

In Endless Ocean en diens vervolg kon je als diepzeeduiker de zee onderzoeken en dat zorgde voor hele relaxte gameplay. Op 2 mei 2024 zal Endless Ocean: Luminous uitkomen voor de Nintendo Switch. Deze game biedt een soortgelijke ervaring, alleen kan je nu met 29 andere gamers de Zuidelijke Stille Oceaan gaan onderzoeken. Daar zal je onder andere meer dan honderden soorten van leven kunnen ontdekken.

De aankondiging van Endless Ocean: Luminous gaat gepaard met een trailer en die kan je hieronder bekijken.