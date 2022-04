Remedy Entertainment heeft aangekondigd dat ze een samenwerking met Rockstar Games zijn aangegaan voor het maken van Max Payne en Max Payne 2 remakes. De oorspronkelijke ontwikkelaar van deze twee games heeft Rockstar Games benaderd om dit op poten te zetten en daar gingen ze graag mee akkoord.

Op hun beurt is Remedy Entertainment verheugd om de kans te krijgen wederom aan de franchise te werken. Ze willen de originele ervaring terug naar de spelers brengen en dat op nieuwe manieren. Welke manieren precies werd niet aangegeven.

De remakes zijn in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Voor de ontwikkeling gebruikt Remedy z’n eigen Northlight engine, waarbij de financiering van het project vanaf Rockstar Games komt.

“We were thrilled when our long-time friends at Remedy approached us about remaking the original Max Payne games,” zegt Sam Houser, oprichter van Rockstar Games “We are massive fans of the work the Remedy team has created over the years, and we can’t wait to play these new versions.”

“Max Payne has always held a special place in the hearts of everyone at Remedy, and we know the millions of fans worldwide feel the same,” zegt Remedy CEO, Tero Virtala. “We’re hugely excited to be working with our partners at Rockstar Games once again for the chance to bring the story, action and atmosphere of the original Max Payne games back to players in new ways.”