Sony stuurt normaal gesproken altijd automatisch mailtjes uit naar aanleiding van een aankoop. Een mailtje waarin de koper bedankt wordt voor zijn of haar aanschaf in de PlayStation Store. Deze mailtjes werden echter ook verstuurd bij het claimen van PlayStation Plus games, wat natuurlijk onzinnig is.

Het ziet er echter naar uit dat Sony tot de conclusie is gekomen dat dit niet nodig is, want mensen beginnen op te merken dat ze dit soort mailtjes niet langer ontvangen. Wij kunnen bevestigen dit ook niet meer te krijgen na het claimen van onze PS Plus games. Of het hier gaat om een fout in het systeem of dat Sony besloten heeft dit te schrappen is onduidelijk.

Het zou op zich goed zijn als Sony dit heeft uitgezet, omdat een mailtje met de titel ‘Bedankt voor je aankoop’ wat verwarrend kan werken als je geen aankoop hebt gedaan. Sony heeft hier echter geen officiële mededeling over gedaan dus het is even afwachten of het bewust is uitgezet.