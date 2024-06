Niet alleen in onze review scoorde de game Prince of Persia: The Lost Crown zeer goed, maar wereldwijd konden ze deze metroidvania ook erg waarderen. Daarom is het goed nieuws dat de game, die eerder op pc alleen beschikbaar was via de Epic Games Store, de Ubisoft Store en Amazon Luna, nu ook naar Steam komt.

Dit deelde Ubisoft mee in een 30 seconden durende trailer, waarin we korte actiestukjes te zien krijgen van de game. Het spel zal op 8 augustus verschijnen op Steam en is verder ook al beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.