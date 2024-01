Het jaar 2024 komt gelijk goed op gang met de aanstaande release van Prince of Persia: The Lost Crown. Deze game is vanaf 18 januari voor elk modern platform verkrijgbaar en gisteren verliep het embargo op de reviews.

In onze review kreeg de game van Ubisoft gelijk een fantastische score. Patrick beloonde de titel namelijk met een 9.5. Met meer reviews die online zijn gegaan, hebben we zoals we vaker doen een mooi overzicht.

Uit de cijfers die zijn gegeven klink één positief bericht: het is een uitstekende game. Prince of Persia: The Lost Crown heeft meerdere perfecte cijfers gehad en het laagste is op moment van schrijven een 7.0, alwaar het grotere deel rond een 9 zit. Indrukwekkend.