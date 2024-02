Ubisoft sloot het vorige jaar best goed af met Avatar: Frontiers of Pandora en opende dit jaar ijzersterk met Prince of Persia: The Lost Crown. Het ziet er alleen naar uit dat dit zich niet heeft weten te vertalen naar goede verkopen.

Volgens Tom Henderson van Insider Gaming hebben de genoemde titels van Ubisoft qua verkopen niet naar verwachting gepresteerd. Volgens Henderson vallen de verkoopaantallen van Prince of Persia: The Lost Crown het meest tegen. Van deze titel zouden er namelijk maar 300.000 exemplaren zijn verkocht, wat voor een opbrengst van ongeveer $15 miljoen heeft gezorgd.

Avatar: Frontiers of Pandora zou 1,9 miljoen keer over de (digitale) toonbank zijn gegaan. Dit is goed voor een opbrengst van $133 miljoen. Dat is flink wat minder dan eerdere titels van Massive Entertainment. Zo wist The Division bijvoorbeeld in dezelfde tijd ongeveer $330 miljoen in het laatje te brengen en diens vervolg $264 miljoen.