Vanaf morgen is Avatar: Frontiers of Pandora verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Nu deze release heel dichtbij is, heeft Ubisoft de Trophies en Achievements online gezet. Zodoende hebben wij hieronder weer een overzicht voor je.

Heel veel Trophies/Achievements heeft de game niet, want er zijn om precies te zijn 31 doelstellingen. Op de PlayStation krijg je bij het voltooien vervolgens de platinum Trophy, waarbij het voltooien van de lijst op de Xbox volstaat voor 1.000 Gamerscore.

Hieronder de Trophies op een rijtje, die identiek zijn aan de Achievements. Benieuwd naar de puntenwaarde van de Achievements? Klik dan hier.

Platinum

Song of the Sarentu

-Acquire all other trophies.

Goud

Our Reclamation

-Complete the main campaign.

No Easy Prey

-Defeat a thanator (non-feral).

Peak Performance

-Unlock an Apex Skill.

Reclaim Pandora

-Reach an air quality level of 100%.

Zilver

Tethered Kites

-Collect all windswept kites.

Eco Warrior

-Complete the quest Rising Pressure.

Doll Collector

-Collect all windswept dolls.

Data Retriever

-Complete all recon retrievals.

A Good Listener

-Collect 30 Audio Logs

Little by Little

-Defeat 10 RDA installations.

Hit Them Where It Hurts

-Defeat five RDA Outposts.

Story Guardian

-Collect 30 Notes

Father and Son in the Stars

-Collect all treasure hunt comics.

In Harmony

-Tune all aeolian wind flutes.

Vision of the Ancestors

-Complete all Sarentu Totem interactions

Mushroom Navigator

-Complete 10 mycelium network activities.

Fleet-Footed

-Follow all the bladewing moths to their nests.

One with the Clans

-Complete part 3 of the Aranahe Community, Zeswa Community, and Kame’tire Community side quests.

Kinglor Carer

-Complete the final Steady Wings side quest.

Brons

Talk to the Ancestors

-Unlock three Ancestor Skills.

Sprouting Potential

-Touch 20 tarsyu saplings.

Full Bloom

-Touch 20 bellsprigs.

First Strike

-Complete the quest Becoming.

Aranahe Alliance

-Complete the quest Pushing Back.

Stronger Together

-Complete the quest Combined Forces.

Clearing the Mist

-Complete the quest Revelations.

Wildlife Expert

-Unlock 20 Hunter’s Guide entries for gatherable wildlife.

Great Gatherer

-Unlock 30 Hunter’s Guide entries for gatherable plants.

Cooking Pot Pro

-Unlock three recipes for specialty dishes.

Apprentice Crafter

-Craft a weapon or gear piece of ‘superior’ rarity or higher.

Becoming Na’vi

-Unlock 3 skills in each skill tree.

Binnenkort lees je meer over Avatar: Frontiers of Pandora in onze review.