Avatar: Frontiers of Pandora ligt vanaf morgen in de winkels en gisteren verliep daarom het embargo op de reviews. Hieruit blijkt dat de game over het algemeen goed ontvangen wordt, maar het is ook weer niet een rasechte topper.

Zo is het hoogste cijfer een 9, maar het gros ligt lager met zelfs een aantal onvoldoendes dat onder een 5.0 zakt. Hieronder een greep uit de cijfers die aan Avatar: Frontiers of Pandora zijn gegeven.

Destructoid – 9.0

XboxEra – 8.8

The Games Machine – 8.8

Vandal 8.7

Hobby Consolas – 8.7

GameGrin – 8.5

God is a Geek – 8.5

GameStar – 8.2

But Why Tho? – 8.0

Dexerto – 8.0

GameSpew – 8.0

GameReactor UK – 8.0

GamingTrend – 8.0

Screen Rant – 8.0

VGC – 8.0

We Got This Covered – 8.0

GameSpot – 8.0

VG247 – 8.0

TheGamer – 8.0

Gfinity – 8.0

SomosXbox – 8.0

GamingBolt – 8.0

Game Informer – 7.8

MGG – 7.5

Jeuxvideo – 7.5

Multiplayer.it – 7.5

Everyeye.it – 7.5

Press Start Australia – 7.0

Twinfinite – 7.0

PlayStation Universe – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

Attack of the Fanboy – 7.0

IGN – 7.0

SpazioGames – 7.0

Worth Playing – 6.5

Cultured Vultures – 6.0

Digital Trends – 6.0

PCGamesN – 6.0

Slant Magazine – 5.0

Stevivor – 5.0

Shacknews – 5.0

Game Rant – 5.0

Checkpoint Gaming – 4.5

We kregen onze reviewcode wat laat en zijn pas net begonnen. Verwacht onze review ergens volgende week.