De eerste topper van 2024 was Prince of Persia: The Lost Crown, waarmee Ubisoft de franchise weer terug op de kaart zette. De game werd goed ontvangen door de critici en het publiek, en al snel beloofde Ubisoft dat er meer Prince of Persia zou komen.

Via X heeft de uitgever nu bekendgemaakt wat er in de pijplijn zit en ze zijn nogal wat van plan. Deze maand mogen we een speedrun en permadeath modus verwachten samen met wat nieuwe outfits voor Sargon.

In de lente komt daar een Boss Rush modus bij, samen met nog wat andere outfits. Vervolgens mogen we deze zomer nieuwe combat, platform en puzzel uitdagingen verwachten samen met nieuwe amuletten, outfits en meer. Tot slot volgt later in 2024 nog een verhalende uitbreiding.

De eerste drie uitbreidingen zullen gratis beschikbaar worden gesteld, de verhalende uitbreiding zal betaalde DLC zijn. Verdere details worden binnenkort bekendgemaakt.