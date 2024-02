De verkopen van Prince of Persia: The Lost Crown schijnen dan wel tegen te vallen, Ubisoft zal de game voorlopig blijven ondersteunen. De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft namelijk laten weten dat er verschillende updates onderweg zijn, die onder andere gratis content met zich meenemen.

Game director Mounir Radi heeft in een video op X laten weten dat zij ‘coole plannen’ voor de game hebben en dat voor de komende maanden. Deze plannen bestaan onder meer dus uit updates die gratis content aan de game zullen toevoegen.

“Thank you for all the love. It means the world to us seeing you enjoy your time with the game just as much as we do, which is why, I’m especially pleased to let you know that we are far from being done, We’ve got some cool plans for the coming months. These plans include free updates adding more content and modes. Modes for you to challenge, explore, and enjoy.”