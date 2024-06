Een nieuwe saga begint in Final Fantasy XIV dankzij de komst van ‘Dawntrail’, de vijfde grote uitbreiding voor de game. Deze verschijnt binnenkort en dat moet gevierd worden. Oké, ‘binnenkort’ is misschien wat breed uitgedrukt: de uitbreiding komt uit op 2 juli dus het is wel nog een paar weekjes wachten. Desalniettemin vond Square Enix het nu al tijd om ons te verwennen met de launch trailer.

De trailer is best lang en de focus ligt voornamelijk op het verhaal. De ‘Warriors of Light’ gaan ditmaal naar het (nieuwe) continent Tural en daar is een machtsstrijd aan de gang. Het wordt een avontuur van jewelste en je zal heel wat gevaren moeten trotseren in je zoektocht naar de legendarische ‘gouden stad’. Naast een gloednieuw verhaal, krijg je onder andere ook nieuwe jobs (Viper en Pictomancer) en een ras (vrouwelijke Hrothgar) om mee te experimenteren. Heel wat om naar uit te kijken!

Check de launch trailer hieronder.