Tijdens PAX East 2024 heeft Final Fantasy XIV producer Naoki Yoshida bekendgemaakt dat de nieuwste uitbreiding voor de MMO, Dawntrail, vanaf 2 juli beschikbaar zal zijn voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en pc. Mensen die het spel vooruitbestellen kunnen al vanaf 28 juni spelen.

Vooruitbestellen heeft ook nog wat andere voordelen, zo krijg je een Wind-Up Zidane Minion (uit Final Fantasy IX) en Azeyma’s Earrings voor een 30% XP boost. Voor nog meer extra’s zul je de Collector’s Edition moeten bestellen. Deze speciale editie bevat ook een aantal Final Fantasy IX geïnspireerde content zoals een Wind-Up Garnet Minion en een nieuwe mount gebaseerd op de Eidolon Ark. Daarnaast krijg je ook nog een wapen genaamd de Chocobo Brush voor de nieuwe Pictomancer class.

Naast deze grote aankondigingen aangaande de release van de aankomende uitbreiding, heeft Yoshida ook laten weten wanneer de crossover met Final Fantasy XVI, een game die hij ook heeft geproduceerd, plaats zal vinden. Spelers van de MMO zullen vanaf 2 april aan de slag kunnen gaan met de crossover quest. Wees er wel snel bij, want de quest is maar tot 8 mei beschikbaar. Het kan een aardige tijd duren voordat de quest daarna weer beschikbaar is.

Bekijk hieronder een trailer waarin de Collector’s Edition mount Ark te zien is.