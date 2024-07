De enorm populaire MMORPG Final Fantasy XIV blijft maar groter worden. De Xbox-versie van de game kwam enkele maanden geleden (eindelijk) uit en sinds deze maand kunnen we ook aan de slag met Dawntrail, de nieuwste uitbreiding die tegelijk ook het startschot vormt van een totaal nieuw verhaal. Een recent gerucht lijkt echter te suggereren dat Final Fantasy XIV z’n platformen nog verder wil uitbreiden: een mobiele versie zou namelijk in de maak zijn.

Leaker Kurakasis liet dit weten op het eXputer forum: volgens hem zouden Square Enix en Tencent in 2018 een deal hebben gesloten om een mobiele versie van de game te ontwikkelen. Kennelijk zouden die twee partijen ooit ook een tijdje aan een mobiele NieR-game hebben gewerkt, maar dat project is inmiddels geschrapt.

Square Enix zelf heeft dit nog niet officieel aangekondigd, dus vergeet vooral je korreltje zout niet!

“eXputer has learned that Final Fantasy XIV Mobile is currently in development. As per the site’s sources, bringing the popular MMORPG to mobile devices is a joint project of Square Enix and Tencent.

In 2018, both companies signed a letter of intent to form a strategic alliance, and in 2021, Yosuke Matsuda, then President of Square Enix, confirmed that some projects were underway. To date, none of these projects have been officially announced.”