Flintlock: The Siege of Dawn werd afgelopen week voorzien van een releasedatum: op 18 juli ligt de titel in de digitale winkels. Weet je niet helemaal of deze game iets voor jou is, dan kan een nieuwe video je wellicht helpen.

De onderstaande video toont je 10 minuten aan gameplay en focust zich vooral op het begin van de game. Er wordt wat van de combat getoond, alsook een aantal features die Flintlock: The Siege of Dawn rijk is. Check het zeker even.