Flintlock: The Siege of Dawn had eigenlijk vorig jaar al moeten uitkomen, maar A44 Games heeft meer tijd nodig om de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. De game werd dan ook uitgesteld naar 2024. Nu is de game voorzien van een nieuwe releasedatum.

Gamers die uitkijken naar de actie-RPG hoeven niet al te lang meer te wachten. Kepler Interactive en A44 Games hebben namelijk bekendgemaakt dat Flintlock: The Siege of Dawn op 18 juli 2024 in de (digitale) schappen zal liggen.

Er is ook een nieuwe trailer verschenen en die check je hieronder.