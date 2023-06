Het oorspronkelijke Arashi: Castles of Sin verscheen zo’n twee jaar geleden voor de eerste PlayStation VR. Hoewel de ideeën van de game erg gaaf zijn, bleek hij op de eerste headset niet fantastisch uit de verf te komen. Ontwikkelaar Endeavor One is echter klaar voor een herkansing, want Arashi: Castles of Sin – Final Cut baant zijn weg naar PlayStation VR2.

In games zoals Ghost of Tsushima krijg je natuurlijk al het gevoel dat je een Ronin bent, maar in first-person en bovendien VR lijkt dat ons al helemaal een ervaring. Arashi: Castles of Sin – Final Cut zal aanstaande herfst zijn weg vinden naar PlayStation VR2, Meta Quest 2 & 3 en diverse andere VR-headsets voor pc. Tot die tijd kan je naar de onderstaande trailer kijken.