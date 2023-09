Niets beter dan de week beginnen met een verse portie geruchten! De betrouwbare leaker Pyoro liet zich namelijk onlangs op X horen over wat we kunnen verwachten van Nintendo. Specifiek zou er deze week hoogstwaarschijnlijk een Nintendo Direct uitzending plaatsvinden en die zou wel eens wat leuke aankondigingen kunnen bevatten.

In een eerste tweet zegt hij het volgende:

‘Let’s just say fans of a certain MATLAB function will be happy with the upcoming Direct’

Dat klinkt best vaag, maar als je even wat over de software MATLAB opzoekt, dan zul je vinden dat er een bepaalde functie de naam ‘fzero’ draagt. Het internet denkt dan ook dat deze tweet betekent dat de F-Zero racefranchise terug zal keren.

In een tweede tweet zien we dan een korte video van Donkey Kong uit de Mario-film, wat waarschijnlijk voor zichzelf spreekt: deze gorilla zou dus ook aan bod komen tijdens de uitzending. Ten slotte is er ook een derde bericht waarin hij antwoordt op iemand die vraagt naar de game rond prinses Peach. Ook deze game zou meer info krijgen tijdens de Direct.

Uiteraard is al deze info gebaseerd op geruchten, dus we wachten even het officiële nieuws af vooraleer we écht enthousiast beginnen te worden.