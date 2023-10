Als je een Xbox Series S aanschaft, ontvang je daarbij een code die goed is voor een maand Xbox Game Pass. Er is echter een nieuwe bundel op komst die je een langere toegang biedt tot de uitgebreide digitale gamebibliotheek van Microsoft.

Op 31 oktober zal namelijk de Xbox Series S Starter Bundle beschikbaar komen in de winkels. Deze bundel omvat de console, één controller en een code voor Xbox Game Pass Ultimate. Het verschil met de ‘standaard’ editie is dat je nu kunt genieten van drie maanden toegang tot diverse digitale games in plaats van slechts één maand.

Wat deze bundel extra aantrekkelijk maakt, is dat de prijs hetzelfde zal zijn als die van de normale bundel. Of deze bundel de nieuwe standaard wordt is niet duidelijk.