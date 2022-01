Sony kondigde geruime tijd terug aan dat ze bezig waren met een update voor de mobiele PlayStation applicatie, waarmee spelers dan screenshots en video’s die ze op de PS5 hadden gemaakt, zouden kunnen uploaden naar deze app.

Het ziet er nu naar uit dat deze feature langzaam maar zeker uitgerold begint te worden, want gamers in (met name) Noord-Amerika, maar ook Duitsland, merken op dat de functie is toegevoegd aan de PlayStation 5. De feature is namelijk geïntegreerd in de Media Gallery app op de console.

Na het maken van een screenshot of een video (niet langer dan 3 minuten) zal deze automatisch geüpload kunnen worden naar de PlayStation app, waarna het twee weken beschikbaar blijft. Op die manier is het weer mogelijk om de content in andere apps op de mobiel te bewerken alvorens het te posten op bijvoorbeeld sociale media.