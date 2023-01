De tv-serie van The Last of Us is alweer toe aan zijn vierde episode. Om je hiervoor alvast warm te maken, is er weer een teaser trailer uitgebracht, net zoals we dat de afgelopen weken ook gezien hebben. Deze trailer check je onderaan dit bericht.

In de nieuwe aflevering van de HBO-serie zijn Joel en Ellie op weg naar Tommy, de broer van Joel. De reis loopt niet van een leien dakje, want zij komen ‘The Hunters’ tegen. Dit is een groep overlevenden die geen goede bedoelingen heeft.

De vierde episode van The Last of Us zal aanstaande maandag om 03.00 uur beschikbaar worden gesteld.