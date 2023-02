Eind vorig jaar zouden er het één en ander aan gegevens gelekt zijn bij Activision Blizzard, waardoor interne documenten op straat zijn komen te liggen. Die documenten zijn enige tijd achtergehouden, maar hebben nu alsnog hun weg naar het web gevonden, zo schrijft Insider Gaming.

De documenten waarvan sprake geeft zicht op wat de planning is voor Call of Duty dit jaar als het op seizoenen aankomt, zo leren we dat de planning als volgt is:

Season 3: March 15th – May 15th

Season 4: May 15th – July 16th

Season 5: July 17th – September 14th

Season 6: September 15th – November 8th

We weten al dat deze informatie in ieder geval niet meer accuraat is. Dit komt doordat het tweede seizoen werd uitgesteld en een looptijd van ongeveer een kleine 60 dagen kent. Dit betekent dat het derde seizoen pas half april begint. Het ziet er dus naar uit dat de interne planning een maand achterloopt.

Interessanter is nog dat de documenten ook aangeven wat er zoal qua nieuwe content verwacht mag worden, zo zou het volgende op de planning staan:

Zeven ‘core’ maps voor de multiplayer

Haunting of Saba evenement voor Halloween

Eén gelicenseerde Operator per seizoen

Meer Gunfight, Spec-Ops missies, Raids en Tier 1 evenementen vanaf seizoen 3

Een nieuwe, kleine map in seizoen 4; vergelijkbaar met Shipment qua gameplay

240 bundels, opgedeeld over 70 per seizoen

Verder wordt er in de documenten nog gesproken over ‘Jupiter’, maar het is onduidelijk wat dit precies is. Het zou kunnen gaan om het volgende deel in de franchise, waarvan al bevestigd is dat het een premium release betreft.

Als dit de nieuwe game betreft, dan bestaat er een kans dat we over niet al te lange tijd wat gaan zien. Zo zou er een ‘Jupiter GL4’ plaatsvinden van 7 tot 28 april en van 26 mei tot 2 juni een ‘Jupiter Alpha’. Later volgt van 9 tot 30 juni nog ‘Jupiter GL5’.

Nu is een alpha veelal intern, maar bij eerdere delen in de franchise hebben we gezien dat er een alpha beschikbaar werd gesteld voor spelers. Of dat dit jaar wederom het geval zal zijn is nog afwachten. Neem het ook tot een officiële bevestiging volgt met een korrel zout.