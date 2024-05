In aanloop naar Killing Floor 3 hebben de mensen van Tripwire Interactive ons een kijkje gegeven in het verleden en ontstaan van de serie. We weten nog niet wanneer de derde game zal verschijnen, al weten we wel dat dit zal gebeuren voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

In de nieuwe Dev Diary gaan enkele oudgedienden en nieuwere gezichten in op hun verleden en heden met de serie. Dit geeft niet alleen een interessante kijk in wie er achter de schermen meewerken aan de game, maar ook op het verleden van de franchise die nu toch al 15 jaar bestaat.

Hieronder kan je de korte video terugvinden en vergeet ook zeker niet even ons “De games van 2024”-artikel te lezen over deze game.