De games van 2024 | Killing Floor III – Killing Floor gaat al een tijdje mee en daarom wordt het wel eens tijd dat Killing Floor III verschijnt. Tijdens de gamescom eerder dit jaar waren we dan ook blij om te vernemen dat er aan een derde Killing Floor gewerkt wordt. Wat de hoeveelheid info betreft, is het allemaal nog wat karig te noemen, waardoor we niet vermoeden dat de game, indien die inderdaad in 2024 zou verschijnen, voor het begin van het jaar zal zijn. Desalniettemin geven we even een kijkje op wat we ongeveer van de game kunnen verwachten.

Killing Floor III – De vorige game uit de franchise dateert alweer van 2016 en aangezien de gameplay van de vorige iteratie wel verslavend was, zijn we blij dat er eindelijk een vervolg aan zit te komen. De coöp shooter bracht in het verleden al een hele hoop zombieachtige wezens met af en toe een iets uitdagendere baas waartegen jij het, alleen of met vrienden, moest opnemen. Ditmaal speelt de game zich af in het jaar 2091, een hele poos na de gebeurtenissen van de tweede game. Megacorporatie Horzine heeft een leger samengesteld van biotechnologische zombieachtige monsters genaamd Zeds. Hiermee willen zij de toekomst van de mensheid schaden en als we de eerste trailers bekijken, snappen we dat we ons zorgen moeten maken.

De gecreëerde wezens zien er niet alleen sterk en moordlustig uit, ook lijken ze te beschikken over een wapenarsenaal waar menig persoon schrik van moet hebben. Gelukkig zal ook jij over het nodige materiaal beschikken om de strijd met ze aan te kunnen gaan. Je zal je ditmaal aansluiten bij de rebellengroep genaamd Nightfall om samen met hen de mensheid te redden van Horzine. Als doelstelling kan dit wel tellen en daarom kijken we best uit naar Killing Floor 3. Creative director Bryan Wynia heeft al laten weten dat ze, net zoals bij de voorganger Killing Floor 2, de game na release nog een lange tijd zullen blijven ondersteunen waardoor we wel een tijdje zoet zullen zijn met Killing Floor 3.

Voorlopige verwachting: Zoals we eerder al aangaven, waren we tamelijk tevreden over de tweede Killing Floor en daarom kijken we ook positief naar dit nieuwe deel uit. De weinige trailers die we al gezien hebben, zien er zeker niet slecht uit en ook de futuristische setting spreekt ons wel aan. Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend, maar wel weten we dat dit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc zal zijn. Wat we ook zeker weten is dat we met wat vrienden in de game zullen duiken als de tijd daar is, want de eerdere delen hebben bewezen dat het veel plezier kan opleveren.