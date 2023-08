Ontwikkelaar Tripwire Interactive heeft zichzelf van relatief kleine indie-studio naar een gerespecteerde naam in de gamesindustrie weten op te werken. Ze werden bekend met Red Orchestra, maar wisten met Killing Floor een zeer aardige concurrent voor Left 4 Dead neer te zetten. Killing Floor 2 was met een multiplatform release natuurlijk een nog groter succes. En dat brengt ons nu naar deel drie.

Veel weten we nog niet. Er werd tijdens Opening Night Live een korte teaser trailer getoond waarin we wat van de Zed’s te zien krijgen die we in Killing Floor III mogen verwachten. Wanneer we de game mogen verwelkomen is voor nu nog een mysterie, maar je kan hem wel alvast op jouw wishlist plaatsen.

Killing Floor III verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam en de Epic Games Store.