Begin volgende maand maakt Microsoft bekend hoe de rest van het jaar 2024 er voor de Xbox uitziet. Dit doen ze via de Xbox Games Showcase, die op zondag 9 juni zal plaatsvinden. Hoewel het afwachten is wat Microsoft allemaal gaat laten zien, komt The Verge al met een aantal titels.

De verwachting is dat Microsoft de onderstaande games in ieder geval toont en de genoemde site meldt hierbij ook wat de geplande releasemaanden zijn. Daarvoor baseert Tom Warren zich op wat hij van bronnen begrepen heeft.

Gears of War – release onbekend

Starfield: Shattered Space – september

Call of Duty – oktober

Microsoft Flight Simulator 2024 – november

Avowed – november

Indiana Jones – december

Met deze globale releasekalender zullen we ongetwijfeld in juni definitieve data gaan horen, maar mogelijk met uitzondering van de nieuwe Gears of War. Daarnaast zouden we een glimp moeten krijgen van hoe 2025 er voor de Xbox uitziet. Kortom, een show om zeker te volgen!