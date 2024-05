Ontwikkelaar Pearl Abyss werkt aan verschillende games, waarvan we het nodige hebben gezien. Heel snel gaat het niet, want het is bijvoorbeeld al een lange tijd terug dat we kennis konden maken met DokeV, maar ook Crimson Desert. Toch is de ontwikkelaar nu wel in staat om er een release window ‘aan te geven’, wat suggereert dat de ontwikkeling vooruit gaat.

Uit een reeks berichten van X-gebruiker Lunatic Ignus, die bekend is met de plannen van Pearl Abyss, blijkt dat Crimson Desert zo goed als klaar is. Deze game zou een nieuwe demo krijgen op de gamescom en de release staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025.

Het veelbelovende DokeV ziet de snelheid van ontwikkeling toenemen nu Crimson Desert bijna klaar is. Het is de bedoeling dat deze game binnen een jaar na de release van Crimson Desert uitkomt. De laatste game, Plan 8, zou gepland staan voor het fiscale jaar 2026. Die game laat dus nog wel even op zich wachten.