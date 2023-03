Nu we al ruim twee jaar de PlayStation 5 onder ons hebben, krijgen we steeds minder updates voor oudere systemen. In ieder geval geen nieuwe features, aangezien Sony allang is overgestapt. Enkel de PlayStation 4 krijgt zo nu en dan nog eens een wat zinnige update, maar dat is inmiddels ook al van een tijd terug.

De PlayStation 3 is eigenlijk helemaal verleden tijd, maar opvallend genoeg heeft Sony voor die console nu weer een nieuwe update uitgebracht. Het gaat hier om firmware update 4.90 die niets anders doet dan de systeem stabiliteit verder verbeteren. Andere details zijn niet gegeven noch bekendgemaakt.

De update is relatief klein en zo gedownload en geïnstalleerd, mocht je nog een PlayStation 3 gebruiken.